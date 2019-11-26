馬祖國家風景區管理處舉辦「深耕馬祖·點亮20」處慶系列活動，26日邀請日本山口縣美禰市「一般社團法人美禰市觀光協會」與「馬祖地質公園協會」締結簽約，攜手推動兩地的觀光產業。（馬管處提供／葉書宏連江傳真）

馬祖國家風景區管理處舉辦「深耕馬祖·點亮20」處慶系列活動，26日邀請日本山口縣美禰市「一般社團法人美禰市觀光協會」與「馬祖地質公園協會」締結簽約，攜手推動兩地的觀光產業。（馬管處提供／葉書宏連江傳真）

馬祖國家風景區管理處為慶祝成立20周年及馬祖開放觀光25周年，今（26日）上午舉辦「深耕馬祖‧點亮20」處慶系列活動，同時邀請日本山口縣美禰市「一般社團法人美禰市觀光協會」與「馬祖地質公園協會」締結簽約，攜手推動兩地的觀光產業、深耕在地社區發展。

「深耕馬祖‧點亮20」處慶系列活動之一，特別邀請日本山口縣美禰市「一般社團法人美禰市觀光協會」與「馬祖地質公園協會」締結簽約儀式，連江縣長劉增應、議長張永江等出席觀禮，由日方代表致贈美禰市「市花」吉野櫻，雙方一起將樹種下，藉此象徵兩地友誼締結。

馬管處表示，締結象徵兩地友誼締結，雙方在自然環境中相互交流學習，攜手為環境保護尋找合宜的方式並加以推廣運用，負起自然環境教育的責任，以期帶動觀光產業，並促進學術研究與交流。

馬祖國家風景區管理處舉辦「深耕馬祖·點亮20」處慶系列活動，26日邀請日本山口縣美禰市「一般社團法人美禰市觀光協會」與「馬祖地質公園協會」締結簽約，攜手推動兩地的觀光產業。（馬管處提供／葉書宏連江傳真）

值得一提，「馬祖地質公園展示館」也舉行揭牌儀式。館內設有多部活潑趣味的互動式遊覽機台，民眾可藉此增進對馬祖地質公園的知識，發現馬祖多樣的觀光資源。

馬管處強調，馬祖擁有特殊的戰地風貌與豐富的自然景觀，在歷經解除長達36年的戰地政務歲月後，於1994開放離島觀光，1999年成為我國第6個國家級風景特定區，同年該處成立迄今，馬祖擁有豐富的地質特色，相當值得遊客探訪，讓觀光不僅僅只是旅遊，更是一種體驗、一種感動。

馬管處表示，將以地質公園四大核心價值「地景保育」、「地景旅遊」、「環境教育」與「社區參與」，持續推動發展「馬祖地質公園」，廣邀社區成員共同參與了解地質公園理念，逐步落實自然地景保育，規劃深度之生態旅遊路線，整合馬祖在地品牌之管理，發展馬祖觀光新魅力，並永續經營珍貴且豐富的自然資源。

「馬祖地質公園展示館」也舉行揭牌儀式。（馬管處提供／葉書宏連江傳真）

(中時 )