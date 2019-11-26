2020年總統大選被視為一場「統獨大戰」，從香港反送中到共諜，兩岸關係一再被激化下，對選情造成關鍵性影響，新黨黨主席郁慕明接受賴岳謙教授訪談時，表明贊成「一國兩制」，並強調立法院訂定的兩岸關係法，就是一國兩制，但現在大家為何都強調反對，卻說不出理由，都是為選舉。「一國兩制」為何當下被視為不敢碰觸的毒藥？中時電子報今起推出郁慕明和賴岳謙「慕名而來」影音節目，將有一系列深入精彩的剖析。

郁慕明強調民進黨反對的「一國兩制」其實立場就是獨，一切都為了選舉。

郁慕明一開場即表明贊成「一國兩制」，他強調原因很簡單，因為他不能可能贊成「兩國兩制」「一國一制」或「兩國一制」，因為那些是說不通的。大部份人都說要維持現況，但現況是什麼又不肯說楚，事實上我國現行的兩岸關係法中，就是一個中國下的兩個地區，也就是所謂的「憲法一中」，在法律上就是兩個制度。賴岳謙也補充分析，也就是現行法律和政治制度的設計都是「一國兩制」，但問題是現在國民黨和民進黨侯選人卻都反對一國兩制，難道是違法？是違憲？

對此問題，郁慕明則認為至少是違反現行的兩岸關係法，因為立法院訂定兩岸關係法，兩岸關係就是「一國兩區」，在不同制度下是「一國兩制」，不同制度又在不同地區下執行就是「一國兩治」，他強調這非常清楚的順序，說穿了，大家對明知的現行制度，卻持反對立場，就是為了選舉。

賴岳謙認為當各政黨對「一國兩制」的問題是不能迴避的。

賴岳謙教授也提出敏感問題，他假設兩岸已成一國，民進黨或蔡英文會主張一制還是兩制？郁慕明回答當然是兩制，怎麼可能同意一制？他也強調民進黨並不是反對「一國兩制」而是反對一國，要不就是主張兩國一邊一國，要不主張台獨，但很明顯的民進黨主張是台獨。

在總統大選越打越激烈之下，最具爭議性的「一國兩制」問題，在新黨黨主席郁慕明和賴岳謙教授深入淺出的剖析下，可看穿各方支持和反對背後的因素和考量。在2020年總統大選正式開打之際，有關兩岸、中美關係對台影響，及總統大選等議題，郁慕明和賴岳謙都有精彩過招的影音對談將陸續推出，請大家拭目以待。

郁慕明分析兩岸關係法現況就是「一國兩制」，大家都強調反對卻說不出理由。

(中時電子報)