林務局長林華慶替「森力軍」授牌。〔林務局新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真〕

林務局新竹林管處成立森力軍。〔謝明俊攝〕

森林小站將成為當地部落居民的聚會所。〔謝明俊攝〕

森林小站內也展售部落所生產包括蜂蜜在內的優良農特產品。〔謝明俊攝〕

林務局輔導賽夏族人在林下養蜂。〔林務局新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗南庄鄉是賽夏族傳統領域範圍，過去因國家林業政策限制賽夏族人進入國有林地採取森林主副產物，造成族人與新竹林管處關係緊張。繼去年2月，新竹林管處與賽夏族簽定「夥伴關係」透過和解儀式消弭彼此恩怨後，並在今年8月由賽夏族人成立「森力軍」共同守護山林後，林管處再將一棟舊有辦公室改成「森林小站」成為多面向的聯誼平台，並在26日上午由林務局長林華慶及賽夏族長老根誌優與族人共同揭幕啟用。

南庄鄉的東河、蓬萊2村是屬賽夏族的傳統居地，周邊的山林也是賽夏族傳統的生活領域，過去族人都在此領域內採集、狩獵，但因國家林業政策限制私人進入國有林地採取森林內出產的主副產物，造成新竹林管處與賽夏族人關係緊張。

2018年2月，雙方緊張的關係獲得轉寰，新竹林管處與賽夏族人簽訂「夥伴關係」並透過和解儀式消弭恩怨，並輔導族人發展林下養蜂，讓部分賽夏族人得以傳承傳統採集生活方式。並運用山林智慧調查盤點森林蜜源植物，自製國產材蜂箱，建立品牌，從原本試養的8箱蜜蜂，一年後擴大成近百箱、數10個蜂場的規模，未來還將繼續擴增蜂箱數目。

接下來，新竹林管處在今年8月間成立了「森力軍」，由賽夏族長老率領，共同來守護山林，至今3個多月，已進行90次巡護工作，林管處更與族人合作，協助加里山步道刈草及環境維護，不只提供族人工作機會，也讓山友有更好的登山環境。

為了進一步構築林管處與賽夏族人的交誼聯繫平台，新竹林管處將位在南庄蓬萊村的廢棄管制站辦公室，予以活化改建成森林小站，由族人自行管理運用，除了呈現賽夏族文化，也可讓族人展售部落優良農特產品。讓林管處和賽夏族關係發展更和諧。

(中時 )