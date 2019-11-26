勇奪本屆金馬獎最佳女配角獎的電影《我的靈魂是愛做的》，25日在桃園舉辦特映造勢，男主角邱志宇特別返鄉宣傳，受到觀眾的熱烈歡迎，有趣的是，邱的媽媽、姐姐一家人也前來欣賞，害得他超級緊張，深拍家人不能接受他在片中的男男全裸戲。

《我的靈魂是愛做的》重返拍攝地中壢，「親友團」看得意猶未盡。（海鵬提供）

沒想到邱媽媽看完電影，立刻幫兒子精采演出打出滿分100分，稱奇表示：「連我從沒看他裸體的樣子。」覺得兒子為了電影真的犧牲很大，「他平常在家都包得緊緊的，天氣再熱也不打赤膊、穿內褲。」當她看見兒子大銀幕全裸演出，才知道原來身材這麼好，甚至為兒子「闢謠」絕非本色演出，「他跟凱文老師（男主角）個性完全是兩個人。」

邱志宇這次雖未如願上馬，卻交到不少好友，尤其一起入圍新演員的蔡嘉茵、范少勳、曾敬驊和來自馬來西亞的原騰，五人感情最好，大家頒獎典禮隔天還相約一起吃火鍋。雖然曾敬驊得趕回高雄做畢製，其他四人還是開心地相聚，暢聊金馬收穫。電影12月6日上映。

(中時 )