台中市大雅國中新建非營利幼兒園舍，副市長楊瓊瓔（中）、立委洪慈庸（右四）、市議員徐瑄灃（右三）均出席動土典禮。（王文吉攝）

台為提供優質公共化托育服務，台中市大雅國中新建幼兒園舍26日動土，預計110學年度開辦4班非營利幼兒園，可招收106名幼生。副市長楊瓊瓔表示，市府將持續努力，逐步提升台中公共化教保服務據點數，滿足家長托育需求。

台中市教育局爭取前瞻基礎建設經費，於大雅國中新設非營利幼兒園，立委洪慈庸、市議員徐瑄灃、教育局長楊振昇、大雅區長馬宗佑等人均出席動土典禮，祈求工程平安順利。

楊瓊瓔表示，大雅區108學年度公共化比率23.33％，為台中公共化教保服務需求量較高的行政區。為讓家長放心，於大雅國中新設非營利幼兒園，提供平價的公共化托育服務，也感謝中央協助，共同合作提供更好的教保服務。

楊瓊瓔指出，台中108至111學年度將擴增平價優質公共化幼兒園至180班，逐步提升公共化教保服務據點，約有5400名孩子可進入公托體系。洪慈庸也說，台中市目前有11所立案的非營利幼兒園，她的選區內就有3所，未來陸續增加，可照顧更多家庭，減輕爸媽托育負擔。

教育局指出，市府爭取前瞻基礎建設「友善育兒空間-新建幼兒園舍」計畫經費3462萬元，其中教育部補助2769萬元，市府自籌693萬元，於大雅國中新建幼兒園舍，希望擴增大雅區平價公共化教保服務供應量。

(中時 )