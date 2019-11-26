新北市衛生局長陳潤秋（右二）26日與型男大主廚吳秉承（左二）在社區營養推廣中心示範廚房，聯手以在地食材為長者示範菜餚。（葉書宏攝）

新北市衛生局長陳潤秋今（26日）與型男大主廚吳秉承在社區營養推廣中心示範廚房，聯手以在地食材為長者示範富含蛋白質的豆腐蒸魚，及纖維質的彩椒炒菇，同時推廣「我的餐盤」概念，吃得多、吃得飽不等於吃得好，盼長者吃好、吃巧、吃百二。

陳潤秋表示，營養均衡是健康的重要因素。新北市65歲以上長者逾57萬，容易衍生營養不良導致肌力衰弱、慢性病或失能的風險。因此，新北市在深坑衛生所設立「新北市社區營養推廣中心」以及在坪林衛生所設置分中心。

中心聘請專職營養師，在中心示範廚房、關懷據點及銀髮俱樂部提供社區衛教、諮詢；另外，舉辦志工培訓及營養烹飪課程、開立營養處方等，鼓勵民眾運用在地食材推廣「我的餐盤」。

陳潤秋表示，配合新北市獨有免費老人健檢所增加的「營養評估」項目，若低於標準，則由衛生局統籌29區衛生所每雙周上午開設1診次營養門診，由推廣中心的營養師依長者營養情形及飲食習慣，綜合評估開立營養處方，再視個案安排3或6個月後回診，以檢視有否達成目標。

今年截至10月23日，經由合約醫療院所及衛生所藉由老人健檢營養評估2萬4千餘位長者，其中潛在性營養不良及營養不良有878位，經轉介流程給社區營養推廣中心透過營養門診共開出234張營養處方。無法前往門診者，則以電訪提供長者飲食衛教服務。

陳潤秋說，社區營養推廣中心推廣國健署「我的餐盤」概念，就是將每日應攝取6大類食物的份量轉換成體積，並在餐盤上加以圖像化，讓民眾依比例攝取，同時選擇在地、原態、多樣化的食物，與民眾互動教學並輔導長者共餐據點提供更多樣、更均衡的營養餐食。

(中時 )