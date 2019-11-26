今年體操世錦賽為中華隊搶下睽違51年的奧運參賽資格的17歲體操女將丁華恬，昨天收到一份遲來的生日禮物，確定個人在年初世界盃墨爾本站地板項目展現的改良後新動作，獲得國際體操總會承認以她為名。

丁華恬的教練蔡恆政表示，這套新動作是原本的動作用另一種方式呈現，「就是把原先動作難度為D的動作修改後呈現，原先的動作其實華恬一直做得不錯，討論過後把原本的交換腿跳躍換成跨腿跳，華恬同樣掌握得很好，所以就向國際體操總會申請，如今總算獲得承認。」

過去台灣也有體操選手向國際體操總會申請過以自己為名的新動作，例如2006年亞錦賽鞍馬金牌林祥威，2017年台北世大運及2019拿坡里世大運鞍馬金牌李智凱，也曾申請新動作命名，可惜並未獲得承認

蔡恆政並說，丁華恬這套獲得命名認證的動作，因為能在國際賽使用，澳洲大獎賽時就有裁判建議他們申請命名，如今獲得認證，就先命名為「丁華恬」，也可以稱做「丁跳」或是「華恬跳」。

中華民國體遭協會也透過臉書粉絲專頁恭喜丁華恬，表：「國際體操總會公佈今年度的新動作我們的奧運女子選手丁華恬的地板『丁丁跳』已經被承認，恭喜！」

贏得奧運參賽資格後，今年10月11日才過17歲生日的丁華恬，持續在三重厚德國小訓練，蔡恆政透露，會努力為愛徒加強基本功，再提升實力，放眼角逐明年東京奧運單項決賽門票。

(中時電子報)