3隻小天鵝是台灣相當罕見的「迷鳥」。（觀樹教育基金會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉成龍溼地近日出現3隻小天鵝（凍原天鵝），且與黑面琵鷺於同一水域被發現，讓長期駐守溼地的觀樹教育基金會研究人員相當振奮，表示這是成龍溼地自今年7月正式成為國家重要溼地後，最令人難忘的1筆紀錄。

小天鵝英文名為Tundra Swan（凍原天鵝），繁殖地在北極圈的開闊草原或苔原地帶，度冬時往南飛至日本、大陸沿海，台灣並不在小天鵝的遷移路線上，所以僅有零星紀錄，是相當罕見的「迷鳥」。

觀樹教育基金會主任王昭湄表示，最近進入候鳥季，研究人員觀察成龍溼地及周邊魚塭是否有黑面琵鷺蹤跡，原本以為溼地裡3個白點是黑面琵鷺，拿起望遠鏡頭一看，竟然是在台灣極為罕見的小天鵝。

研究人員共記錄到3隻小天鵝，且皆為成鳥，小天鵝喜歡棲息在淺水域，以水草、有機物、小螺、小蟲為食，這與成龍溼地周邊充滿蘆葦及海雀稗的草澤環境類似，可能因此吸引小天鵝駐足。

王昭湄說，成龍溼地原為農地，1986年韋恩颱風後變成溼地，基金會2009年起受農委會林務局委託，在成龍村帶動村民關注環境議題與溼地保育，成果豐碩，因此今年7月由內政部正式公告為「成龍重要溼地」。

成龍社區發展協會理事長郭明源指出，小天鵝選擇成龍溼地為遷徙中繼站，是成龍村的福氣，未來社區會依據重要溼地保育利用計畫，打造成龍村成為人、鳥皆宜居的社區。

(中時 )