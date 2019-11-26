香港行政長官林鄭月娥今天(26日)表示，正考慮成立獨立檢討委員會（Independent Review Committee），檢視香港長時間出現社會動盪的原因。但是支持反送中的香港網友並不領情，他們說，他們要的是「獨立調查委員會」，調查警方在驅散示威者時有否濫權。

林鄭月娥今早回覆記者詢問「反送中」運動時說，正參考其他地區的經驗，特別是英國2011年的騷亂事件，成立獨立檢討委員會，檢視長時間出現社會動盪的成因，找出當中的社會、經濟甚至政治方面的問題，並向政府提出建議，希望為香港提供出路。

所謂「獨立檢討委員會」源自於2011年8月英國警方槍殺了一名29歲的非洲裔男性平民事件，該事件引發民眾抗議，導致倫敦出現大規模的動亂。事後英國社會要求政府成立獨立調查委員會，但是當時英國首相卡麥隆（David Cameron），並未同意此一要求，只答應成立「獨立檢討委員會」。香港輿論認為，林鄭可能是要仿效當時卡麥隆的做法。

這段時間以來，反送中示威者不斷要求政府設立獨立調查委員會調查警方在驅散示威者時有否濫權，但被拒絕。而對於林鄭月娥上述的提議，香港網友批評她在玩文字遊戲，沒有解決問題：「我不是要檢討呀，是要獨立調查」「不是檢討！是要調查警暴」「不肯調查，就用檢討代替。」

(中時電子報)