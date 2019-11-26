交通部觀光局昨公布今年10月各國遊客來台觀光數據，在陸客部分，上月僅11萬4852人次，跟去年同期陸客相比，下滑52.51％，連帶影響單月整體數據，較去年同期下滑2.15％，但累計今年1月至10月全部旅客來台總數，反而比去年同期成長9.05％。
儘管陸客持續限縮，但非陸客市場大幅成長，增加10.6萬人次，讓10月的入境市場僅小幅衰退2.06萬人；其中，今年1月至10月，日韓港澳旅客均呈正成長走勢，日本旅客累計有172萬5634人次，較去年同期成長10.21％；韓國旅客累計94萬2755人次，較去年同期成長16.42％，澳門香港142萬1445人次，較去年同期成長5.17％。
在東南亞旅客市場，除越南來台數旅客人數下滑外，其餘馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國等也都是正成長。另外，歐美、大洋洲、非洲旅客，也都有小幅成長。
(中時 )
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