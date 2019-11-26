水保局文物展，重現梨山排水廊道。（水保局提供／廖志晃南投傳真）

水土保持局走過1甲子，在省政資料館舉辦「珍藏水寶」檔案文物展，呈現60年來的坡地管理監測、山坡地治理、土石流監測、度量衡儀器、行政文物等，還有從科工館借來的英國「大砲」機車，更是台灣碩果僅存的一輛。

「珍藏水寶」檔案文物展，26日由前農委會主委陳志清、現任農委會副主委陳添壽、水土保持局副局長王晉倫、國立中興大學農資院陳樹群前院長、屏東科技大學陳天健主任、水土保持技師公會全國聯合會理事長郭玉麟及台灣水土保持退休人員協會理事長顏秀峰等人聯袂揭開序幕。

水保局經過3次組織變革，從山地農牧局、台灣省政府農林廳水土保持局、到行政院農業委員會水土保持局，肩負起坡地治理、山坡地利用管理與監督、坡地防災、農村發展業務等工作。

「珍藏水寶」檔案文物展規畫6個主題─山地農牧時期、坡地管理監測、山坡地治理、土石流監測、度量衡儀器、行政文物等；包括1954年的水準儀、從科工館借來的大砲機車是1966年向英國採買的機車等。

透過科技智慧，展示多種互動及情境模擬設施，如歷史影像平台、地貌沙箱視覺展示結合AR擴增實境，與VR虛擬實境體驗地形變化，有趣又好操作的水土保持教具等，藉由時空轉換，帶領參觀者走進歷史。

「珍藏水寶」檔案文物展，展場在中興新村省政資料館，展期至12月15日，開放時間上午9時至下午4時（周一休館）。

(中時 )