台南市擁有豐富的文化資產、美食與濃厚的人情味，吸引許多外國人士前來旅遊，第一線的員警處理案件經常需要以外語溝通。為提升南市員警的英語溝通能力，在市議員呂維胤的牽線下，邀請職達外語公司提供員警1年期的免費線上英語課程，希望共同打造台南成為英語友善城市。

呂維胤表示，台南是充滿觀光魅力的宜居城市，吸引許多外籍人士前來。近年來政府拚觀光，民間業者與公部門都要一起努力，共同打造台南成為英語友善城市。由於深知警察同仁平日工作繁忙，沒有多餘的時間自我進修，因此特別邀請職達外語公司提供免費線上英語學習課程，讓員警同仁可以自主學習，提升外語能力，在處理各種涉外案件時都能溝通更順利。

職達外語負責人王凱民也指出，該公司研發的線上英語課程，採取最有效的小班式主題教學，自主彈性報名，能快速提升英語能力。王凱民還說，職達要善盡企業社會責任，情義相挺平日辛勞的人民保母，協助提升員警的英文能力，使台南逐步成為國際化城市，將台灣更多的美好傳播到國際。

台南市警察局長周幼偉說，警察是人民保母，應該視民如親，為民服務更是無分國界。近年來的犯罪活動日趨國際化，具備良好的外語能力，更是未來警政人才所需的條件之一。他還期勉同仁執勤時展現專業素養，除警察技能外，也把握機會提升自身外語能力，為市民打造一個安居樂業的環境。

(中時 )