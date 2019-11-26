陸美貿易戰自去年開打迄今，美國川普政府一直宣稱，大陸方面會負擔進口貨品到美國的25％關稅。不過，紐約聯邦儲備銀行（New York Fed Reserve Bank）25日發表研究報告指出，這些每年約400億美元的關稅，最終是由美國企業及消費者承擔。

理論上，大陸貨品進口到美國時，美國海關會加收最多25％關稅，如果大陸企業要負擔這筆額外費用，就要將價格調低，如此美國的零售、製造或批發商價格和利潤才可能不受影響。

然而，紐約聯儲的研究發現，自2018年6月至2019年9月期間的數據顯示，大陸的進口價格只下跌大約2％，幅度相當於其他國家受到全球貿易放緩的影響。報告指，大陸進口貨品價格穩定，這意味美國企業和顧客必須支付關稅帶來的額外費用。

報告也提到，在這場關稅戰中，大陸機械及電子設備在美國的市場占有率自2017年以來下跌2個百分點，電子產品在美國的市場佔有率更下跌6個百分點。研究指，流失的占有率主要轉往歐洲、日本、馬來西亞、韓國、台灣及越南。

(中時 )