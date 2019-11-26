台北市議員李明賢26日下午5時許爆料指出，交通局於11日簽了一紙人士事公文，將聘任蔡壁如擔任捷運公司董事，他也抨擊柯文哲的公開透明，所謂用人不分黨派，還是「用人唯親」、「只看關係」？對此蔡壁如回應，北捷董事都是男性，因此她是以官股女性代表計畫接任，但之後列為民眾黨不分區立委後就已婉拒出任，目前已推任其他人選出任。

李明賢指出，北捷第9屆董事補選案共有15席董事，市府可以指派12席，現在只有10席，當交通局11日簽了公文補了兩席董事，其中一席要補蔡壁如，他合理懷疑這是柯文哲交下來的名單。

李明賢表示，姑且不論專業，蔡碧如已經列入民眾黨不分區名單，也負責民眾黨相關黨務包括宮廟經營，倘若又兼了北捷董事，是否又會挪用北捷資源來輔選，特別是北捷董事長李文宗又是市長辦公室前顧問，這人事安排不也是疑雲重重，難道要準備五鬼搬運、搬資源來輔選？

對此蔡壁如表示，由於北捷提出的董事名單清一色都是男性，基於性別平衡須提2名女性，因此市府規畫由她以官股女性代表身分接受聘任，但之後因被列入民眾黨不分區立委，為避免外界觀感不佳，她也已在上周五婉拒出任。

蔡壁如說，李明賢的資訊可能還沒更新，只說了前半部，卻漏掉她已經婉拒的部分。至於兩位女性官股董事，其一為無給職的市政顧問，另因她已請假輔選，並不清楚替代她的董事人選。

(中時 )