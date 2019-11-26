社會局編列預算說明不清，向市議員舒翠玲說明清楚。（甘嘉雯攝）

桃園市警局預算卡關2小時才審完。（甘嘉雯攝）

創下紀錄！桃園市議會26日進行預算審查，過往幾乎快速通過的警察局，頁頁逐項仔細審查，10分局加上局本部及相關大隊，花了整整2小時才過關，僅擱置1筆預算，而社會局則快馬加鞭，短短半小時審完100多頁歲入歲出約215億元，議員人數也愈來愈少，牛煦庭議員不禁質疑「我是菜鳥，審預算可以這樣嗎？」而原民局僅18分鐘快速過關。

市府主計處表示，市府總預算涵蓋市府27個主管預算和87個單位預算、17個單位預算的分預算，合計131個機關別歲入1104.08億元較上年度增加85.58億元，歲出編列1242.34億元較上年度增加97.23會。議會大會昨天抽籤決定審查市府局處預算順序，結果警察局中籤王。

過往警消預算幾乎都是包裹快速通過，但警局這次卻踢到鐵板，市議員劉茂群對於她服務處遭槍擊案未獲得合理說明仍耿耿於懷，市警局長陳國進、刑大等單位的解釋都讓她無法接受，另外，多位議員對於小檜溪派出所、蘆竹分局廳舍新建案相當關心。

全國僅剩蘆竹分局廳舍用租用，陳國進表示，12月19日將報廢南崁派出所及交通小隊廳舍，分局將重新興建，預計2022年8月前會完成。

而緊接著審查社會局預算，舒翠玲議員質疑社會局執行中央補助社會福利款執行不力，還有中央補助金額少甚至有「0」的情形，社會局一直說不清，雙方僵持不下，議場氣氛凝重，最後還動用表決擱置未過關，「我又不是要刪除，只是要了解原因」。

「我是菜鳥，都這樣審預算嗎」？下半場，29分鐘審完並通過170多頁約215億元社會局歲出、歲入預算，再來18分鐘審完原民局預算，牛煦庭議員大開眼界，在得知合於規定，相當無奈。

(中時 )