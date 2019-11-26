由寶山鄉公所委由廠商設置的路牌標誌，重達900公斤。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

陳姓騎士遭路牌重壓瞬間，情景十分驚悚。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

疑強風吹落路牌標誌 騎士枉死

新竹市48歲的陳姓男子25日晚間行經寶山鄉園區二路，疑因強風劇烈吹落，意外遭重達900公斤的指示路牌重壓，就醫途中失去呼吸、心跳，後不治身亡。陳男受救過程有十數名路過民眾合力抬起路牌，場面令人動容，而寶山鄉公所、新竹縣政府26日均指出，將全面清查指示路牌，釐清肇責。

寶山鄉公所表示，這面路牌是在2017年施作的懸臂式指示標誌，鋼柱高度8.6公尺、牌面寬度2.55公尺，牌面最大受風面積為10.05平方公尺，總重約900公斤，為觀光客導路，同尺寸標誌有3面，另外還21面小尺寸標誌，由新向榮工程顧問有限公司設計監造，富主企業有限公司施工。

寶山鄉公所在意外發生後，立即移除倒塌標誌，並持續調查確切事故原因，全面清查同期設置標誌，避免憾事再度發生。陳男親友則指出，陳男單身未婚，從事餐飲業，並與手足共同照顧7旬母親，親友透露，26日均在處理後續事宜，會再思考下一步路。

新竹縣政府表示，將請交通旅遊處、工務處等相關單位，協助寶山鄉公所，儘速釐清事故發生原因，並針對縣轄內相關標誌、路燈等設施，要求相關單位、各鄉鎮公所及公路總局等權管單位，定期派員巡查維護，此外，縣府與寶山鄉公所也會全力協助家屬處理後續。

新竹有風城別名，近日九降風起，9月中旬在竹北中華路亦曾發生路牌標誌倒塌，差點壓到行經車輛，幸好當時並未造成人員傷亡，日前亦有路人、孕婦遭強風吹拂跌倒，顯見強風名不虛傳。

(中時 )