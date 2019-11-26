12月來台南追星！台南市政府今年捨棄過往在跨年前夕舉辦單場大型演唱會活動，而是從12月1日推出一系列各年齡層都適合的精彩活動，重頭戲21、28日市府西側廣場2場演唱會更邀來韓團Astro、（G）I-dle，今天卡司一揭曉，不少粉絲驚呼「這是台南嗎？台南未免太強大了！」

台南市長黃偉哲表示，期待透過偶像商機，吸引全世界粉絲走進台南狂歡。「2020台南不一樣、台南好young」耶誕跨年系列活動記者會，下午由黃偉哲親自揭開跨年系列活動第二波重量級名單，市府25日深夜在臉書粉絲團光是公布邀請藝人提示，網頁點擊率隨即衝破10萬。

黃偉哲表示，今年特色是從以往單一場次變多場次，而且加入公益元素，將邀請社福團體和小朋友到搖滾區，也會邀明星一起從事公益活動，在有限資源下做無限想像空間，希望讓觀眾們得到最好、最高、最優質的娛樂享受。

「2020台南好young耶誕跨年系列活動」12月1日於南紡購物中心率先登場「點亮府城音樂盛會」，邀請享譽國際的美聲歌手Martin Hurkens（馬丁．賀肯斯）開唱，演唱代表作「You raise me up」，12月14日辦理「耶誕市集親子音樂劇場」，由知名「如果兒童劇團」演出「媽媽咪呀」；蕭壟文化園區也將打造溫馨歡樂又有台南地方風味的耶誕市集。

受到年輕朋友矚目的大型晚會分別在21日及28日於永華市政中心西側廣場登場。21日晚會演出陣容包括韓國超級女團（G）I-dle、畢書盡、戴愛玲、張立昂、熊仔等；28日演出陣容有韓國超級天團Astro、炎亞綸、高爾軒OSN、鄭茵聲、閻奕格、流氓阿德等。

韓國偶像天團Astro、（G）I-dle來台南消息一出，隨即引來粉絲驚呼，「台南這次卡司超強」，市府表示，25日深夜僅公布偶像模糊背影，臉書粉絲專頁即突破10萬次瀏覽，可望繼林志玲在台南結婚締造觀星人潮後，再度帶來龐大商機。

(中時 )