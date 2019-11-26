◎輕颱北冕生成 不排除增為強颱

中央氣象局今（26）上午10時發布颱風資訊，今年第28號颱風「北冕」正式形成，未來將朝菲律賓東方海面移動，不排除有可能發展成強烈颱風，目前對台灣尚無影響。

◎台東藍軍歸隊 黃健庭為韓國瑜站台

國民黨總統參選人韓國瑜26日台東傾聽之旅，下午5時10分將出席聯合競選總部成立大會，根據獨家掌握，先前鴻海董事長郭台銘選定的副手、前台東縣長黃健庭也將出席，黃健庭向本報記者證實，他下午會到場，但是否上台，「完全看韓競選總部如何安排」，等同展現藍軍大團結氣勢。

◎西雅圖涉摻便宜豆 北市要求下架

連鎖咖啡店「西雅圖咖啡」在產品上標註「100%阿拉比卡豆」，實際上卻摻入低價豆；台北市衛生局今天表示，已要求業者28日下午3時前下架回收涉嫌產品，消費者可辦退貨或退費。

◎韓手機曝光 凌晨被打爆火速換號

國民黨總統候選人韓國瑜手機號碼意外曝光，網路脫口秀節目「博恩夜夜秀」主持人曾博恩循線致電給韓，沒想到韓國瑜本人親自接電話，更說「Yes ,I do！」願意上節目。然而，昨晚韓國瑜搭車到台東時，車程4、5個小時，竟接到近20通電話來「求證」他是否為本人，大多是年輕人來試探韓會不會親自接，聽到韓國瑜聲音自己也嚇到，趕緊掛斷；為免造成困擾，祕書已火速換掉號碼。

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(中時電子報)