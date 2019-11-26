張瀞分還關切都市危險及老舊建築物重建狀況，建議市府可以透過區公所或里辦公室，進一步說明宣導，成效會更好。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕上任不到一年，建設局就解決延宕多年的大智路打通徵收爭議，取得全數所有權人同意書，即將在明年打通大智路；但是民進黨市議員卻在台中市議會都發建設水利業務質詢中，酸言酸語質疑市府為此大肆宣傳。國民黨台中市議員張瀞分、陳政顯、羅廷瑋今天為市府同仁抱屈，並肯定盧秀燕市府的施政效率，力挺認真做事的公務員。

市議員張瀞分說，台中火車站旁的大智路打通，前市長林佳龍拖了四年都沒有能力處理，還一度想強制徵收，引發屋主、地主激烈抗議，連蔡英文總統到台中都被嗆聲，如今台中市長盧秀燕上任不到一年，就取得全部所有權人的同意書，預計明年就可以拆除打通大智路。

張瀞分指出，這要感謝建設局同仁鍥而不捨去鞠躬哈腰拜託每一個地主，非常努力用心的溝通才能取得全部所有權人的同意書；市府最後用協議價購徵收，經費是7億多，也遠低於前建設局長黃玉霖所說的9億。

張瀞分強調，盧秀燕市長到地方上召開記者會,說明打通大智路的進度時，民進黨的議員還站在盧秀燕旁邊比讚，現在又反過來酸言酸語，讓人錯亂。

市議員陳政顯表示，公務員真難為，做也被罵、不做也被罵，一條道路徵收爭議拖了這麼多年，如今可以解決，關鍵就是做與不做而已，只要有做事，有建設，民眾就會給予掌聲。

張瀞分還關切都市危險及老舊建築物重建狀況！她說老舊危險建物有安全疑慮，如果又遭遇地震可能嚴重毀損倒塌，市府雖然成立都市危險及老舊建築物重建輔導團，提供相關書件範本供民眾下載，但很多民眾可能還是搞不清楚；建議市府可以透過區公所或里辦公室，進一步說明宣導，成效會更好。

(中時 )