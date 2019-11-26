日本千葉縣議會日台友好親善聯盟訪問團參訪大溪相撲場。（桃園市祕書處提供／甘嘉雯桃園傳真）

日本千葉縣議會日台友好親善聯盟會長臼井正一(前排左四)率團到桃園參訪。 （桃園市祕書處提供／甘嘉雯桃園傳真）

日本千葉縣議會日台友好親善聯盟會長臼井正一(左)率團訪桃園。（桃園市祕書處提供／甘嘉雯桃園傳真）

日本千葉縣議會日台友好親善聯盟會長臼井正一率千葉縣議會訪團到桃園參訪，桃園和千葉都是國際機場所在地，雙方在2016年簽署友好交流協定之後，迄今交流熱絡，透過千葉縣議會日台友好親善聯盟的安排，讓議長、副議長同時出訪桃園，是非常難得的機會。

千葉縣議會除與市政府進行交流外，秘書處長顏子傑特別安排多位桃園市議員，與千葉縣議會進行餐敘交流議會工作。

市長鄭文燦說，桃園和千葉是台日友好關係的最佳見證，各層面交流讓台日關係更密切、距離更接近，他表示，幾個月前，千葉接連遭受颱風、大雨侵襲造成的災情，特別表達慰問之意。

鄭文燦表示，自民黨前青年局長佐佐木紀在今年8月底時，曾率80位議員訪桃，臼井正一也是訪團成員，當時參訪桃園忠烈祠（桃園神社）、桃園大圳、大溪四連棟；訪團對桃園日式建築留下深刻印象，讚不絕口，答應返日後向親友推薦桃園觀光。

雙方在體育、文化、教育、公務等層面進行廣泛交流，讓台日關係更深切，訪團此行前往青年事務局新明青創基地、國瑞汽車、大溪老茶廠、源古本舖等地，讓千葉縣議員更深入的認識桃園，明年2020東京奧運，千葉縣銚子市也有負責接待台灣代表隊的工作，希望屆時有機會再訪千葉。

千葉縣議長阿井伸也此行轉交千葉知事森田健作感謝回函。森田健作信中提到，收到桃園市慰問信時，內心備感溫暖，千葉許多住宅雖受風災破壞，但已經成立災害修復重建本部，全力讓受災居民盡快恢復以往生活。本月底千葉縣職員也會到桃園，參加桃園楓半馬的體育活動。

(中時 )