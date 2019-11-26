徐國勇和現場太魯閣族孩子致意。（王志偉攝）

太魯閣國家公園管理處成立33週年前夕，完成一部以森林生態與生物多樣性為主題的生態紀錄片「森境太魯閣—太魯閣森林生態紀實」，3年時間，影片記錄了許多難得一見的珍貴生態影像，窺探太魯閣森林中的日常。內政部長徐國勇今參與發表會，他說看完影片後深深「感動」，透過影片讓我們了解，台灣如此美，森林裡的動物和植物有這麼多精彩的故事。

影片今天在太魯閣國家公園遊客中心發表，導演廖東坤及片中人物太魯閣族彼得洛•烏嘎都到現場分享影片拍攝製作過程中的點滴。透過彼得洛•烏嘎山林生活經驗與觀察的帶領，進入探索太魯閣國家公園的森林，不只呈現太魯閣森林的豐富多樣，更藉由彼得洛•烏嘎的現身說法，道出傳統太魯閣族人與山林共生的智慧。

導演用了大約3年的時間完成這部影片，長時間在山野中拍攝，記錄到許多珍貴的畫面，例如，台灣特有種鳥類冠羽畫眉，採取很獨特的多對夫妻合作生殖的方式，來提高成功機率，而全世界只有不到20種鳥類採取這種特殊的繁殖策略；體型嬌小靈動的啄花鳥和寄生植物之間，有著相互依存、共同演化的有趣關係。

冠羽畫眉有多對夫妻合作繁殖的行為。（太管處提供／王志偉花連傳真）

還記錄到難得一見的麝香貓，以及以小型動物為食，展開雙翅可達將近180公分的大型猛禽林鵰繁衍後代，牠們都是扮演維繫森林生態系動態平衡的關鍵角色。

繡眼畫眉是太魯閣族的占卜鳥。（太管處提供／王志偉花連傳真）

整個影片還呈現不同季節森林的變化、颱風型塑森林、太魯閣族鳥占文化、太魯閣峽谷石灰岩特有植物，以及山高谷深的地理隔離，造成演化出許多特有物種等內容。

太魯閣國家公園管理處長游登良表示，太魯閣國家公園是高山型的國家公園，涵蓋從亞熱帶、溫帶到寒帶的森林生態系，生物多樣性很高，每一個物種在生態系中都有各自的角色。國家公園大面積的保育，正提供所有物種自由生長繁衍的環境，也保存珍貴的基因庫。

徐國勇看完影片後表示直呼「感動」，影片中讓我們了解，台灣之美，國家公園森林裡的動物和植物有這麼多精彩的故事，太魯閣國家公園管理處在成立33周年處慶前夕發表這部影片，也正是國家公園環境永續理念與成果的展現。

「森境太魯閣」影片正式發表後，每日將在太魯閣遊客中心簡報室10時30分、13時30分、15時30分定時播放3場次，也接受團體預約欣賞，而11月26日起同步在國家書店購買到DVD。

(中時 )