東華大學近年戮力於國際化，斬獲400多處國外學術單位青睞獲得合作機會。（東華大學提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮東華大學近年戮力於國際化當中，陸續與400餘所海外學術單位建立緊密合作關係。今年3月更由校長趙涵捷與尼泊爾森林環境部副部長Dr. Bishwa Nath Oli Sir簽署合作備忘錄（MOU），促進雙方人員交流與合作，明年還有多項合作大項目，預告將帶給國人眼睛為之一亮成果。

東華與尼泊爾緣分起於2017年時，東華派員至尼泊爾訪問，當時尼國氣候變遷處處長Dr. Maheshwar Dhakal Sir主動提議簽署MOU，隨後在Dr. Dhakal協助下，尼國政府同意備忘錄簽訂，於今年3月1日時促成這樁美事，加深兩方交流與互動。

以推展和尼泊爾間學術合作交流暨推動招生工作為目標，東華大學自然資源與環境學習於2018年12月遠赴尼泊爾加德滿都Tribhuvan University和Chitwan國家公園辦理「尼泊爾自然資源管理與環境研究論壇與拓點招生座談會」。

首次招生活動後，東華隨即接到尼國學生入學申請喜訊，目前自資系107學年已有1位學生來台就碩士班，預計108學年度將有2位學生入學，在備忘錄簽署後馬上收穫效益，除了尼泊爾政府肯定外，也顯示東華於學術界重要性。

東華大學表示，此應是國立大學與國家政府部級單位簽署MOU的首創之例，近年來校方先後與多國學術單位合作，每年開放超過5百位交換學生名額，不僅提升國際曝光度，也受到越來越多境外學生肯定。

(中時 )