台西鄉海口故事屋為與國際接軌，邀請馬來西亞2名知名街頭塗鴉藝術家，在故事屋旁彩繪1幅高達3層樓高的彩繪牆「看見台西」入口意象創作，配合鄉內長期經營的彩繪藝術村，為台西鄉留下永久紀念。

台西藝術協會2007年首度舉辦「台西國際青年志工營」，經過10餘年經營，已讓偏鄉社區成為「台西藝術村」、「國際志工的家」，今年正式啟用的海口故事屋因此與台西藝術協會合作，邀請馬來西亞街頭塗鴉藝術家Mohd Mahfudz與Annie Nah創作「看見台西」彩繪牆。

Mohd Mahfudz與Annie Nah表示，彩繪牆的概念是將具有相同主題的視覺分為2個側面，以不同的顏色、筆觸、感覺來表現台西的在地文化，內容包括台西出產的魚、蝦、螃蟹、牡蠣、貝類等。

由於台西鄉位於台灣國境之西、緊臨台灣海峽，兩名藝術家特別在彩繪牆中央畫了1艘可愛造型的大船，除了營造年輕有趣的氛圍，也象徵大船不斷地把海上的財富運往雲林縣。

海口故事屋負責人丁仁桐指出，故事屋除了藉由彩繪牆結合國際藝術，也積極推動在地藝文風氣，12月4日至15日推出「溪頂關懷據點、台西樂齡」藝術創作聯展、8日舉辦「美麗海螺家－樂活台西行」成果展，讓台西藝文兼具國際與地方風貌。

(中時 )