法拉利衝出女機車騎士遭撞死亡（翻攝照片／戴上容新北傳真）

40歲林姓男子26日下午3時駕駛向朋友借來的法拉利名車街頭狂飆，行經新北市新莊區福營路361號撞上兩名機車女騎士，造成38歲蘇姓女騎士當場失去生命跡象，警消獲報後，將其送往輔大醫院急救下午4時許宣告不治。

另名38歲林姓女騎士多處挫傷被送往台北醫院診治，肇事林男經酒測後數值為0，詳細事發原因有待警方進一步釐清。

(中時 )