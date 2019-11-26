因應大眾運輸需求，苑裡662公車12月起西移路線，新增6站點。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

解決鐵路以西4里里民無公車可搭窘境，苑裡鎮長劉秋東（左一）與台中市府、客運業者協調，調整公車路線。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮與台中市生活圈密不可分，分別由台中市公車662、97、181路線，載送2縣市旅客來往苑裡、台中地區，苑裡鎮公所為服務鐵路以西的鄉親，與台中市府及客運業者協調，12月1日起西移662公車路線，新增6處雙向停靠站；另將於寒假開通「國苑往泰安車站」路線，方便內區鄉親轉乘山線鐵路。

苑裡鎮公所指出，台中市公車662、97、181路線，行經站點重複性高，為平衡鐵路東西側大眾運輸需求，鎮長劉秋東與台中市議員李榮鴻大力爭取調整、新增苑裡來往台中的公車路線，將662路線西移，解決苑港、西平、西勢、房裡等里，長年無公車可搭之苦。

劉秋東指出，鐵路以西約有1萬多人次的搭車需求，662路線自12月1日起，新增南房裡（西南北一路）、房裡7鄰、文苑國小、西勢里（忠信路）、苑裡後站及北勢庄土地公廟等6處雙向停靠站位，原苑裡站、客庄、房裡、龍德家商及南房裡等4站同時取消停靠，路線起終點不變。

劉秋東提到，內區里民與學子來往台中上班上課，距離火車站達4至10公里遠，十分不便，因此爭取另1公車路線調整，目前已獲苗栗縣府同意路權使用，「國立苑高行經日南車站到泰安車站」路線，採中型巴士20人座載運，預計寒假期間通車，方便鄉親轉乘山線鐵路到苗栗或台中。

劉秋東另表示，目前正積極爭取交通部專案補助「幸福巴士」，主要線路橫跨1／3苗栗縣轄區、2／3台中市轄區，若順利串聯，可銜接靠市區路線不足的部分。

(中時 )