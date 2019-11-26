導演刁亦男暌違5年最新電影《南方車站的聚會》，由金獎影后桂綸鎂、《你好，之華》胡歌、柏林影帝廖凡、金馬最佳女配角萬茜等實力派卡司攜手主演，其中桂綸鎂更突破從影最大尺度，挑戰演出特種行業「陪泳女」，與胡歌大談禁忌之戀。
桂綸鎂表示：「最困難的是這角色離我實在太遙遠了，我覺得我必須去那種環境中感受一下。」於是她提前在開拍前2個月到武漢學習語言，並在城中村裡租了一戶破舊的筒子樓住了下來，她坦承第一次進到城中村時她非常恐懼，「那裡沒有燈，而且適逢過年完全沒人打掃，到處都是垃圾。」但她為揣摩角色依然卯足全力體驗當地小人物的生活，甚至到當地的夜店與小姐們一起喝酒，模仿站街、站壁招攬客人。
而胡歌更是首度在大銀幕上挑大樑演出主角，他為融入角色特地在20天內曬黑皮膚，被粉絲戲稱為「芝麻糊」，胡歌還為了走上街頭體會當地生活，特意換上清道夫的衣服化身市井小民，讓刁亦男讚嘆：「他為自己的未來打開了一扇門，經過這次演出，他也會獲得截然不同的表演體驗。」電影12月13日在台上映。
(中時 )
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