位於北市萬華三水街的新富町文化市場，不僅進入今年日本「Good Design Award」的「優良設計百佳獎（Best 100）」，更在受邀前往東京Midtown特展中，獲頒前20件「優良設計金獎（Gold Award）」，為台灣再創國際重要設計獲獎紀錄。

台北市產發局表示，新富町文化市場前身為1935年興建的「新富町食料品小賣市場」，2006年被文化局公告為市定古蹟，成為北市首座古蹟市場；2013年市場處完成古蹟修復工程後公開招標，由忠泰建設取得9年經營權。

新富町文化市場U-mkt於2017年3月正式開幕，以「飲食教育」、「文化推廣」與「區域再生」為核心議題，並不定期舉辦系列活動及教育課程，讓整體空間活化，塑造出新富市場意象，也讓年輕族群更願意到市場，進而讓市場及周邊的攤商產生自覺，願意投入更多的心力，朝觀光市場努力。

忠泰建築文化藝術基金會執行長李彥良說，2017年新富町文化市場以新時代角色重新開放，作為地方知識傳遞、傳統市場文化延續，以及結合生活想像的公共場域，開幕至今2年多，慢慢在地方紮根成長，穩健場館經營模式，獲得國際獎項的榮耀，也感謝東三水街市場、新富市場、萬華社群夥伴的信任陪伴，讓場域創新的價值能更發光發熱。

Good Design Award日本主辦方海外負責人津村真紀子表示，「新富町文化市場」是一個舊城社區文化復興的典範，讓隱藏於舊萬華街廓中的日本時期的歷史建築，不僅延續原有的舊市場建築的U字型態，更藉由簡單而創新的空間改造，使其開放成為延續周邊新富市場的公共場域，進而啟動了整個舊有社區的融合力和生命力。

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(中時 )