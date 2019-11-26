農委會日前宣布加碼「高接梨」農產業保險費補助，從原補助1／3提高至1／2，加上苗栗縣政府補助1／3，今年梨農投保，保費大降僅需原本的1／6，不過地方農會坦言，保費對農民來說是額外成本，賠率低、看天吃飯的心理，推行上有難度，將於12月嫁接期加強宣導。

農務科以每公頃投保3萬元為例，中央補助1萬5000元，縣府再加碼補助1萬元，農友僅需負擔5000元，大幅減輕農民負擔。大湖地區農會指出，農民靠天吃飯，多半不希望請領保險金，若不幸有災損，也還有天然災害救助補貼，先繳保費又未必有理賠，划不划算農民心中自有定見。

高接梨生長深受氣候影響，農業處指出，苗栗縣高接梨栽種面積約1500公頃，以卓蘭、大湖、三灣地區種植最多，去年果樹嫁接期遇寒害，損失慘重，今年又逢暖冬少雨，梨穗存活不易，三灣減產逾5成、卓蘭4成、大湖3成，符合天然災害救助標準，因此每公頃補助6萬元。

因應氣候異常，政府自2015年委託富邦產險試辦「梨保險」，提供梨穗寒害、颱風、豪雨等損失賠償，但保費動輒數萬元，農民望之卻步，農務科指出，去年在卓蘭、三灣地區僅2、3件投保，大湖則掛零，農委會今年補助保費的一半，上限仍維持每公頃3萬元，盼提升投保率。

地方農會看好補助提高有助投保意願，將在12月22日至明年1月15日嫁接期，加強向農民宣導轉嫁風險的觀念，農務科強調，天然災害救助與梨保險不衝突，梨穗開放投保至12月25日；梨果則至明年3月31日，詳細資訊可洽農會推廣部，或縣府農務科037－328115。

(中時 )