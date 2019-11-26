彰化縣衛生局主動為民眾解惑釋疑，家有聘僱外籍家庭看護工的家庭，只要經照管人員評估符合長照2.0補助資格對象，仍可申請相關服務與補助。（謝瓊雲攝）（謝瓊雲攝）

家有長照被照顧者的個案家庭受邀現身說法。（謝瓊雲攝）

家有長照被照顧者的個案家庭受邀現身說法。（謝瓊雲攝）

家有外籍看護工，還可以向政府申請長照2.0服務嗎？彰化縣衛生局26日主動釋疑為民眾解惑，只要符合長照2.0申請補助資格者，都可以提出申請包括「專業服務」、「輔具購買、租借及居家無障礙環境改善」、「交通接送服務」、「喘息服務」等服務。

彰化縣衛生局統計，截至108年10月底止，全縣聘僱外籍家庭看護人數達1萬1449人，以此推估，彰化縣有近37％失能、失智長輩，聘用外籍看護。衛生局在縣府新聞處前咖啡藝廊舉辦「外籍看護喘口氣，長照服務支援您」記者會，邀請家有長照需求的個案家庭現身說法，並說明相關事項。

副局長尚筱菁表示，對於已聘僱外籍家庭看護工的個案家庭，只要經彰化縣長期照顧管理中心評估核定後，長照需要等級達第2級以上者，一樣可以申請需要的長照服務。

她說，家有聘僱外籍看護工，欲申請長照2.0服務補助，需經照管人員評估、符合下列資格對象之一：65歲以上的失能老人、領有身心障礙證明（手冊）者、55至64歲原住民、50歲以上失智症患者。聘僱外籍看護工的家庭在照顧上有任何問題，請撥打長照專線1966，或洽彰化縣衛生局長期照護科邱小姐（04）7278503轉611。

長照2.0政策補助項目包括「專業服務」由醫師、護理師、營養師、物理治療師、職能治療師等等每月到宅提供照護；「輔具購買、租借及居家無障礙環境改善」提供3年最高4萬元補助，如有意願改善居家斜坡道、扶手，或是購買照顧床、氣墊床等都可申請。

衛生局指，長照需要等級達第4級以上者，還可申請「交通接送服務」降低被照顧者常因乘坐輪椅回診就醫的不便。此外，聘有外籍看護工的家庭，被照顧者失能等級為7、8級，當外籍看護短時間休假或有臨時請假需求，即可申請「喘息服務」。

(中時 )