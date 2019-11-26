2018年日職選秀會同時獲得4支球團指名、最後落腳中日龍隊的游擊手根尾昂，今年參加日職白隊力戰冬盟尋求個人突破，目前出賽3場演出「場場有安打」、11打數揮出5安打。

根尾昂在日本高中時代打出32支全壘打，投球的速度也有150公里，能打能投名聲大躁，不過，他以高順位闖進職棒後，職棒起步不順，開季因傷從二軍出發，108打數的打擊率0.210，今年9月一軍初上場也沒有安打。

今年的冬盟將是根尾昂尋求突破的重要轉折，受到各界關注，今（26）日打第1棒的根尾昂對戰日職紅隊的4打數有2安打、1次四壞球保送，跑回2分，目前個人累計打擊率4成55。

根尾昂在今年冬季聯盟展現不錯的打擊能力，個人已經出賽3場、場場有安打演出，11打數打出5支安打，包括2支二壘打。

根尾昂今年參加冬盟比賽的守備，除了原本游擊位置外，加練外野守備，培養更多可以安排更多出賽的機會，今天他還跑去守二壘。

(中時電子報)