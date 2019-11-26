嘉義縣太保市農會特地安排日本北海道青農一行人到產區了解有機米栽種情況。（呂妍庭攝）

嘉義縣太保市農會特地安排日本北海道青農一行人到產區了解有機米栽種情況。（呂妍庭攝）

嘉義縣太保市農會特地安排日本北海道青農一行人到溫室了解小番茄生產情況。（呂妍庭攝）

嘉義縣太保市農會特地安排日本北海道青農一行人到溫室了解小番茄生產情況。（呂妍庭攝）

日本青農現場試吃溫室小番茄，馬上比大姆指說讚。（呂妍庭攝）

日本北海道名寄市4位青農，在北海道農業協同組合代表理事組合長東野秀樹的帶領下，這幾天與嘉義縣太保市農會進行交流，太保農會今26日特別安排日本青農實地到產區了解有機米和溫室小番茄的栽植情況，特地穿國旗裝現身的日本青農北野裕介說，身為農民都知道，只要妥善施肥和用藥就能種出好的農作物，來台灣看到農民花這麼多功夫堅持有機種植，對缺工嚴重又大面積務農的北海道農民來說，感到不可思議又佩服。

日本名寄市青農北野裕介、杉野敦、日根野星太、林慶三從寒冷的北海道來到太保市，今與太保農會總幹事黃麗貞等人一起走進正在收割的有機稻田和小番茄網室，大家仔細摸著稻穗，看著結實累累的小番茄不停發問，負責接待產銷班班和在地青農也賣力解說，在翻譯人員的居間解說下，雙方盡情就農業技術上不斷交流意見。

黃麗貞說，太保的有機米生產長達23年，才會特地安排青農到田間「學習」，親耳聽聽有機稻農的解說。另外，太保設施農業規模已達到200公頃，種出來的小果番茄、美濃瓜能創造高經濟收入，與北海道青農慣常種植的糯米、甜玉米等農產不大相同，然然要趁機讓北海道青農看看台灣溫室產業。

北野裕介說，日本有機種植的比例不高，但台灣卻有很多農民努力有善大地，他覺得很厲害。在名寄市經濟部交流推進課任職的李珮琪說，除了今天的觀摩外，明天也會安排青農下田實作，親身體會怎麼當個台灣農夫。

(中時 )