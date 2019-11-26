阿豪說，一幅烙燒畫至少要3個多月才能完成，對於從前性格暴列急躁的他來說是一大考驗，卻因此在藝術中找到平靜。（王昱凱攝）

張國榮的霸王別姬、京劇的臉譜等在阿豪的烙燒畫中活靈活現，每幅畫作都是靠著高溫燒出來的，受傷是家常便飯，但他卻樂此不疲。（王昱凱攝）

花蓮監獄26日舉辦「脫胎換骨·藝傳新生」分享會，展示藝術與實務操作等8大課程對於受刑人抒懷與接軌社會重要性。展覽掛出數幅烙燒畫，多為阿豪（化名）所做，年輕時因強盜罪入獄，卻在藝術陶冶中找回寧靜，即將申請假釋的阿豪預計返鄉開工作室，陪伴父母親盡多年未盡孝道。

分享會展出8大學程，有藝術類的音樂、石藝、園藝、皮飾，也有實務層面的照服、中餐、新娘秘書與職前訓練等。副典獄長朱介民表示，因應長照政策，獄方與花蓮國軍醫院合作，以109小時長照課程助學員取得證照，謀得一技之長。

38歲的阿豪23歲那年遭判16年5個月徒刑，入獄後接觸素描，美素細胞與勤奮練習讓畫作絲毫不輸科班生，3年前拿起電烙筆，以高溫在木板上來回燙出黑痕作畫，雙手因長時間作畫佈滿厚繭，受傷與發炎更是家常便飯，他卻樂此不疲。

阿豪說自己脾氣很差，但作畫的過程卻像一場場考驗，逐漸磨練他的心性，一幅烙燒畫至少需3個多月才能完成，畫作會因時間褪色，必須靠著多次燒烙補色，重複3至4次後色彩逐漸飽和後，一幅作品才能算完成。

張國榮的霸王別姬、母親懷中的孩子與沈思的猩猩都在阿豪筆下栩栩如生，在漫長鐵牢歲月中，靠著剪報與想像，阿豪拾獲創作靈感。他說，明年有望能申請假釋出獄，終於能回家陪爸媽。

(中時 )