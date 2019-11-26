2019南韓-東協特別峰會議程26日在釜山國際會展中心（BEXCO）落幕，南韓和東協合作夥伴關係全面升級。當天上午，南韓總統文在寅在峰會全體會議上強調，各方需保持合作與互助，才能戰勝貿易保護主義等新挑戰。

這次峰會由文在寅和東協主席國泰國總理帕拉育共同主持，東協十國領導人和東協秘書長與會。各國領導人在兩個階段的會議上分別以「南韓和東協30&30」「加強互聯互通促可持續繁榮」為主題深入交換意見。

據韓聯社報導，第一階段會議上，文在寅高度評價南韓和東協建立對話關係30年來不斷發展雙邊關係取得新成果，並表示南韓將在未來的30年裏與東協保持密切合作，打造以人為本的和平繁榮共同體。

文在寅表示，全球能否實現包容性增長和可持續發展取決於亞洲地區合作的成功與否，南韓和東協需要加強合作和團結，進一步鞏固雙邊關係，共同走向和平時代，進而發展成為共生共榮的共同體。

南韓總統文在寅26日在釜山舉行的韓-東協特別峰會上，召開記者會。（美聯社）

文在寅強調，我們正面臨著貿易保護主義抬頭、跨國犯罪肆虐、第四次工業革命時代到來等諸多挑戰，唯有加強團結合作才能克服這些挑戰。21世紀將是亞洲的時代，亞洲的包容精神將為全世界帶來啟示。南韓和東協共同傳承亞洲精神，只要雙方合作團結，定能克服困難走向成功。

文在寅高度讚揚南韓和東協之間的合作已超越經貿藩籬，全面拓展至政治、安全、社會、文化等各個領域。他指出，東協對南韓而言是珍貴的合作夥伴，雙方互為不可或缺的好友，希望南韓和東協的合作關係不斷邁向更高水準。

文在寅指出，南韓和東協貿易額30年增長20倍，互相投資增加70倍，人員交往增加40倍，已成為密不可分的命運共同體。他還高度評價基於「新南方政策」獲得提升的南韓與東協關係，並希望借此會加速推動新南方政策。

文在寅還提出未來30年的雙邊合作藍圖，具體包括2022年前讓東協國家獎學生數量翻一番，建立南韓和東協初創夥伴關係，在《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）基礎上促進南韓與東協簽署自由貿易協定。

第二階段會議上，文在寅介紹了南韓政府在互聯互通方面所付出的努力。他表示，南韓願積極參與《東協互聯互通總體規劃》項目，促進東協共同體建設。南韓還將參與東協智慧城市網路（ASCN），透過哥打基納巴盧智慧城市試點項目及韓-東協智慧城市部長級會議繼續開展合作。

東協國家領導人感謝南韓30年來積極參與東協主導的地區協商機制，以及為區域穩定和發展做出的貢獻，並高度評價南韓政府透過新南方政策大力拓展雙方合作的深度和廣度，為增強互聯互通、建設東協共同體發揮的重要作用。

文在寅和東協國家領導人在會上簽署《南韓-東協關於構建和平繁榮夥伴關係的聯合聲明》和《南韓和東協特別峰會聯合主席聲明》。《聯合聲明》回顧了雙方過去的合作成果，指明瞭未來30年南韓與東協戰略合作夥伴關係的發展方向，以及基於新南方政策的未來合作方向。《主席聲明》總結了各國領導人在本次峰會上的協商內容、雙方各領域合作情況和峰會具體成果等。

(中時 )