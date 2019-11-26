412免費到宅服務人次，為了感謝各界的支持，於26日下午在仁愛區崇文里活動中心舉辦15週年感恩茶會。（吳康瑋攝）

華山基金會仁愛愛心天使站自民國93年成立，在地深耕服務，並已打拼老幼權益滿15年，累積服務214位弱勢長者，提供了17

412免費到宅服務人次，為了感謝各界的支持，於26日下午在仁愛區崇文里活動中心舉辦15週年感恩茶會。（吳康瑋攝）

華山基金會仁愛愛心天使站自民國93年成立，在地深耕服務，並已打拼老幼權益滿15年，累積服務214位弱勢長者，提供了17

412免費到宅服務人次，為了感謝各界的支持，於26日下午在仁愛區崇文里活動中心舉辦15週年感恩茶會。（吳康瑋攝）

華山基金會仁愛愛心天使站自民國93年成立，在地深耕服務，並已打拼老幼權益滿15年，累積服務214位弱勢長者，提供了17

412免費到宅服務人次，為了感謝各界的支持，於26日下午在仁愛區崇文里活動中心舉辦15週年感恩茶會。（吳康瑋攝）

華山基金會仁愛愛心天使站自民國93年成立，在地深耕服務，並已打拼老幼權益滿15年，累積服務214位弱勢長者，提供了17

412免費到宅服務人次，為了感謝各界的支持，於26日下午在仁愛區崇文里活動中心舉辦15週年感恩茶會。（吳康瑋攝）

華山基金會仁愛愛心天使站自民國93年成立，在地深耕服務，並已打拼老幼權益滿15年，累積服務214位弱勢長者，提供了17

412免費到宅服務人次，為了感謝各界的支持，於26日下午在仁愛區崇文里活動中心舉辦15週年感恩茶會。（吳康瑋攝）

華山基金會仁愛愛心天使站自民國93年成立，在地深耕服務，並已打拼老幼權益滿15年，累積服務214位弱勢長者，提供了17

412免費到宅服務人次，為了感謝各界的支持，於26日下午在仁愛區崇文里活動中心舉辦15週年感恩茶會。（吳康瑋攝）

華山基金會仁愛愛心天使站自民國93年成立，在地深耕服務，並已打拼老幼權益滿15年，累積服務214位弱勢長者，提供了17

412免費到宅服務人次，為了感謝各界的支持，於26日下午在仁愛區崇文里活動中心舉辦15週年感恩茶會。（吳康瑋攝）

華山基金會仁愛愛心天使站自民國93年成立，在地深耕服務，並已打拼老幼權益滿15年，累積服務214位弱勢長者，提供了17,412免費到宅服務人次，為了感謝各界的支持，於26日下午在仁愛區崇文里活動中心舉辦15週年感恩茶會。今年起提供代用餐的基婆舒食老闆余國平，除提供現煮素食麵線外，還安排氣球彩繪課程及義剪活動，現場更有身障歌手及街頭藝人帶來的溫馨表演，齊聲歡慶仁愛站成立15週年。

現場前來的長輩中，更有高齡90歲的吳奶奶前來同慶，與鄰里好友們吃著美食更倍顯開心，而79歲的謝奶奶因為未婚且長期獨居，平時顯少與外人互動，她自己是屬於比較沒有安全感的個性，也容易焦慮不安，但還好有華山基金會自100年起，所提供到宅服務，至今將滿9年了，終於漸漸打開心屝分享生活點滴成為奶奶生活的重心，經多次邀請也嚐試參與華山辦理的活動，8年多來參與了95場。奶奶三餐十分簡單，常常白飯配罐頭，站長連結了仁愛區4個店家提供早、中、晚三餐的代用餐，自今年2月起，總共領了將近150餐，解決了平日用餐的問題。奶奶近日也常到天使站上聊天，最常對站長說的一句話是：「站長你真的幫我很多，很謝謝你看到我的需求。」期待更多的獨居長輩可以感受社會的溫暖，號召各界加入認助常年服務經費，「因為有您」讓社會更有愛。

站長陳靜怡指出，現場不僅提供長輩享用好吃的愛心餐點，更透過讓長輩自己吹氣球，來鍛鍊心肺功能，她也希望長輩們可以利用這次機會，與鄰里之間更加的和睦放鬆，她說，華山以關懷訪視等服務，走入老人家的生活裡，也希望未來能帶動整個城市的友善跟美好。

華山基金會像記者表示，自成立起，華山一直秉持著「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，並長期為地方免費提供在地的三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，包含關懷訪視、原床泡澡、陪醫、護甲、年節關懷等服務，期盼建立社區互助自助模式，讓社區居民主動關心及協助社區長輩。

(中時 )