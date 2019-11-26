桃園國際機場今年發生8起地面勤務安全事件，交通部上個月公布檢討內容，對3度釀禍的桃園航勤公司開出30萬元罰單，另建議經濟部針對同樣3度肇事的台灣中油公司開罰10萬到50萬元。事隔1個月，長榮航勤又爆出24日地勤作業時，不慎造成酷航飛機鼻輪受損，造成飛機停留檢修2天，今才恢復飛航。

長榮航勤證實，24日凌晨在桃園機場進行代理之酷航TR875推機作業時，於拖桿架上大拖車端時，因員工個人疏失致使大拖車滑動頂到拖桿，拖桿另一端連帶碰觸到航機拖桿連結器，造成飛機鼻輪轉向偏移，目前該飛機已檢修完畢恢復正常飛航。

長榮航勤表示，已對此為員工進行處分，並調整其勤務，改派任擔任不需操作裝備的工作，公司也會加強員工教育訓練，避免類似事件再發生。

桃園機場地勤今年狀況不斷，10月初被立法院交通委員會盯上，要求提交檢討報告，交通部政務次長王國材10月15日大陣仗率隊前往桃機視察，不料民航局一交出報告，桃機22日又發生第8起地安事件，令交通部震怒。

桃園機場地勤前8起事件中，6起為地安事件、2起為違規事件，而根據國際標準，每10萬架次只能發生2起地安事件，依照桃機每年約25萬架次換算，5起就算超標。

(中時 )