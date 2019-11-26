澳洲間諜王立強案爆發後，民進黨急著推出《反滲透法》，草案公布後，引發法界人士跳腳，法界人士更直批，過去民進黨爭取解嚴，廢除《懲治叛亂條例》及《戡亂時期檢肅匪諜條例》特別刑法，以保障人權和自由，律師葉慶元說，現在民進黨為了保衛政權，竟草率立法。網路上也充滿批評聲浪，直批要重回白色恐怖了。

大陸間諜王立強向澳洲政府輸誠，並對澳洲媒體爆料，引發輿論譁然，民進黨立院黨團更要推動《反滲透法》，草案共12條，直指要因應中國大陸對台統戰、滲透。

草案中明定，任何人不得接受「滲透來源」的指示、委託或資助，進行捐贈政治獻金及影響選舉罷免、公民投票，違反者可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。同時也定義「滲透來源」，包括境外敵對勢力的政府、組織、政黨、機構、團體或人員，至於「境外敵對勢力」也就是和我國交戰、武力對峙、主張採取非和平手段危害我國主權的國家或團體。

草案出爐後，引法外界批評，法界人士批評，美其名是在維護國家安全，但實際上就是和總統大選掛勾，民進黨將對手抹紅後，再提出相關條文，根本是用「特別刑法」恐嚇人民。

有檢察官私下透露，雖然民進黨挑明是要規範「中國」相關事務，但歷來台灣總統大選都會訪美，那美國對台灣算不算滲透？還有法界人士認為，《反滲透法》草案第六條規範有關「集會」事項，過去法界通常認為當事人沒有危害公眾利益，會以言論自由判無罪，如果按照，《反滲透法》草案第六條就會有刑責，難道民進黨要走回過去的老路？

律師葉慶元更直接在臉書上批評，民進黨此舉根本就是為求保衛政權、不擇手段的選舉操作。他說，民進黨過去好不容易將《懲治叛亂條例》、《肅清匪諜條例》等「特別刑法」一一廢除，強調人民有主張台獨、共產主義的言論自由。現在為了保衛政權，竟然不顧罪刑法定主義草率立法，「人權放兩旁，政權擺中間」，如何面對黃信介、鄭南榕等民主前輩？

葉慶元更感嘆，「權力，真的是一只魔戒」。他解釋，《反滲透法》草案的規範過於廣泛，如果照定義來看，不只對岸的學校，就連港、澳大學、研究機構，甚至台商、香港民主派都是在中國政府設立、實質控制或受到對岸監督管理的組織、團體，這些人也都成為「滲透來源」，明顯超過合理規範範圍。

葉慶元說，依《反滲透法》草案，台商不論是回台投票或是和政府遊說，都有面臨刑責，那台商的公民權不就受限制；如果香港民主派來台尋求政治庇護，不也要判刑，「豈不荒謬？」

網路上也一片撻伐，網友「棠」說，台灣是民主自由的獨裁社會。網友「不重要」也批評，乾脆民進黨說有罪就有罪好了。網友「cherrymomo」說，台灣回（會）不會又回到以前的白色恐怖？嘖嘖！

(中時電子報)