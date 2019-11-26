滿布奶油的蛋糕甜食、咬下去滋滋響的炸物，都是令人難以抗拒的美味；即使大家都知道，這些含有人工反式脂肪的食物吃多了，將造成心血管極大的負擔。日本的新研究發現，反式脂肪又增添一項壞處：提高罹患失智症的風險。

這裡說的反式脂肪，指的是植物油經過氫化加工之後的人工產物。氫化使得植物油從液態變成半固態，方便做成塊狀油，可供塗抹或做為內餡。最常出現反式脂肪的食物，以烘焙食物、酥炸物，以及包餡的糕餅甜點為主，另外還包括泡麵和奶精等。

許多研究都證實，反式脂肪導致心血管阻塞與發炎。日本九州大學刊登在美國《神經學（Neurology）》期刊的研究，驗證反式脂肪另一樣壞處：血液中含有較高反式脂肪的人，罹患阿茲海默症的機率也較高。

反式脂肪刺激身體發炎反應，容易影響認知功能。（圖片來源：Pixabay）

這項研究針對1,600多名、年齡60歲以上的日本男女，進行為期10年追蹤。受試者在參與研究之初都沒有罹患失智症，並接受檢查，確認血液中反式脂肪的含量。10年之後，這些已經邁入70歲大關的受試者中，377名診斷罹患失智症，其中247名為阿茲海默症。

在排除抽菸、高血壓和糖尿病等高風險因子後，研究人員發現：血液中反式脂肪含量較高的受試者，罹患各類型失智症的機率，比其他人高出至少52%。

研究人員發現，受試者吃下的反式脂肪，絕大多數來自於酥皮類甜食，其次是人造奶油、巧克力和糖果類甜食、焦糖、可頌麵包、奶精、冰淇淋，和米果餅乾。

「這項研究讓我們更加確定，反式脂肪能不吃就不吃，」該研究的第一作者、流行病學與公共衛生教授二宮利治指出，最理想的狀況，是政府立法規定完全禁用反式脂肪，不過至今包括美國在內的許多國家，還是容許食物裡含有反式脂肪。

日本的新研究發現，受試者吃下的反式脂肪來源，以酥皮類甜食為大宗。（圖片來源：Pixabay）

台灣衛福部從2018年7月1日開始，宣布食品不得使用不完全氫化油，減少民眾吃下反式脂肪的機率。

許多研究都證實，反式脂肪會提高心血管疾病、中風的風險，同時會增加體內胰島素阻抗，增加罹患第2型糖尿病的機率。

糕餅甜食含有人工反式脂肪，淺嘗即可，避免多吃。（圖片來源：Pixabay）

美國神經退化性專家布萊迪森（Dale E. Bredesen）在《終結阿茲海默症》一書提到，身體的發炎反應是導致認知退化的其中一項原因。而飲食裡的反式脂肪，則是元兇之一。體內一旦有發炎反應，會干擾荷爾蒙的分泌，抑制體內製造Omega3脂肪酸，進而影響大腦功能。

美國紐約州阿茲海默預防中心主任艾賽克森（Richard Isaacson）說，這項研究結果也提醒我們，食物成分標籤的重要性。「含有太多加工物與添加物的食品，還是少碰為妙。」

資料來源：Medical News Today、CNN、Medical Xpress 、衛生福利部國民健康署

(中時電子報)