成都飛機工業集團（CAC,簡稱成飛）是中國大陸的兩個主要戰機研發中心之一(另一個是瀋陽飛機工業)，殲10就是成飛的主要作品，殲10在迭代更新到殲10C之際，已在積極尋求外銷。在11月17日至21日的杜拜航空展(Dubai Airshow)，CAC在自己的攤位上透露了殲10戰機的出口型號，稱為FC-20E。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，殲10是一種單引擎、機腹進氣、三角與配全動前翼的第4代噴射戰機，是中國大陸第一種自製的空優格鬥型戰機，對大陸航空飛展有著重要里程碑意義。解放軍空軍對殲10的性能相當滿意，決定以它來汰換先前眾多卻落伍的的殲6、殲7、殲8等老舊戰機，八一航空表演隊也在2009年換裝成殲10。

Chengdu J-10 - Chinese multirole fighter aircraft

最早的殲10A，採用俄羅斯授權生產的AL-31發動機，具有推力大、瞬間加速能力強的優點；在殲10A推出不久，成都飛機就開始研製改良型殲10B ，主要是進一步將航電系統升級，並且完成更高比例的國產化，在外觀上較明顯的差異則是進氣道的修正，改成DSI蚌式進氣道。殲10B在2014年進入量產，不過生產數量不明。

在殲10B完成定型後，又啟動了殲10C的改良，今年十月份，在大陸的航空網站上就有傳出殲10C的照片，不過當時還在生產廠內部，表示殲10C飛機僅處在早期批量生產的階段。

詹氏防衛報導，與早期型殲10A相比，殲10 C最大的差異應該是換裝成自製發動機，從原本的AL31，改成自制的渦扇10A(WS-10A,俗稱太行發動機)，CAC設計團隊，還安裝了軸對稱推力矢量控制噴嘴（TVC），具有提升機動能力，以及減小後半球雷達橫截面的效果。J-10C量產型曾在2018年11月份的珠海國際航展亮相，並展示了普加契夫眼鏡蛇動作。

(中時電子報)