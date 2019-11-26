世界衛生組織（WHO）最新肺癌發生地圖發現，台灣肺癌發生率高居亞洲第2，僅次於北韓，且是全球第15名，被譽為台灣新國病。因肺癌早期症狀不明顯，過半患者確診時已達晚期，民眾若出現喘鳴、胸痛、咳血等疑似症狀，應儘速就醫。

根據WHO2018年最新肺癌發生地圖，全球肺癌發生率最高的國家是匈牙利，每10萬人就有56.7人。亞洲發生率最高的國家是北韓，每10萬人就有36.2人。台灣排名世界第15名，同時也是亞洲第2。發生率高的國家，以歐洲地區為主，推估與多紅肉、少蔬果的不良飲食，及吸菸的比率有關。

針對亞洲排名，台灣肺癌學會理事長、北榮胸腔部一般胸腔科主任陳育民表示，北韓天氣寒冷，多數人都有燒煤的習慣。在室內燒煤時，釋放出的PM2.5對當地人的肺部造成傷害，暴露在肺癌風險中。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，癌症的發展需經過10-30年的累積，針對癌症的現況，需回頭看看過去台灣發生了什麼事。工業發展的時代，煙囪工業相當盛行，工廠、交通工具所排出的廢氣，對民眾的肺部造成傷害。台灣女性也多有下廚的習慣，但過去許多人都不曉得油煙的危害。

男性的吸菸率在30多年前高達5成以上，去年則降至23.4％；女性多年來則約莫落在3-5％間。過去政府對菸害防制不重視，許多人都在公開場合吞雲吐霧，多年後的今天，則反映在肺癌的發生率上。賴基銘表示，吸煙者多罹患肺癌中的鱗狀上皮細胞癌，吸食二手菸者則多罹患肺腺癌。

肺癌的早期症狀不明顯，衛福部2016年統計顯示，高達51.9％民眾一確診就是第4期。國健署提醒民眾，若出現持續咳嗽且未見好轉、咳痰帶有血絲、呼吸急促、喘鳴、胸痛、聲音沙啞、骨關節疼痛、體重下降等疑似症狀，應儘速就醫，以免耽誤病情。

(中時 )