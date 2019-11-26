第18屆金暉獎所有獲獎志工與團隊代表合影。（林雅惠攝）

高雄市志願服務最高榮耀「金暉獎」26日公佈第18屆獲獎志願服務人員及團隊，陳美妃獲特殊貢獻人員獎、李麗秀等20名獲績優志願服務人員獎、蒲台益等9名獲資深志願服務人員獎、鄧秀英等9名獲熱心幹部服務獎。

另社團法人台灣信徹蓮池功德會等9隊獲績優志願服務團隊獎、財團法人張老師基金會高雄分事務所獲團隊創新服務獎、湯姆熊育樂事業股份有限公司等3個企業獲企業團體志工獎及張炳隆等5組獲家族志工獎，共計38人、18個團隊及家族獲獎。

特殊貢獻人員獎得主陳美妃自1998年起，延伸護理人員的大愛與專業，擔任弘道老人福利基金會高雄第一個志工站站長，走入大寮社區，關心高齡者身心健康與生活，至今超過20年。

社會局今年特增加資深志願服務人員獎及熱心幹部服務獎，以肯定資深志工及志工團幹部的努力；古月英服務年資達37年，是本屆年資最長的志工，她以「1日志工，終身志工」自許；高齡77歲的陳和美，為本屆最年長志工，相信「人生下半場剛開始」的她，活躍於多元的服務領域。

副秘書長張裕榮表示，高市府自1991年起，每2年與社團法人高雄市志願服務協會共同舉辦金暉獎表揚，期待能發掘高雄市志工無所不在的足跡，並對志工夥伴的無私奉獻表達敬意。

(中時 )