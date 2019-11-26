武崙國小林家妤（右）雖非原住民，卻勇於挑戰不熟悉的太魯閣語，並獲全國朗讀特優。（許家寧攝）

基隆市參加全國語文競賽，共奪下9項特優，成績亮眼。（許家寧攝）

108年度全國語文競賽落幕，基隆市與全國1800多位選手角逐20個競賽項目，共奪下9項「特優」佳績，其中武崙國小林家妤，雖非原住民孩子，對太魯閣語也一竅不通，卻勇於挑戰族語朗讀，未料她一路過關斬將，還拿下特優，跌破老師眼鏡。

全國語文競賽以「黃金筆力」為主題，各縣市好手同場角逐四種語別，包括國語、閩南語、客家語、原住民族語、五個項目，共計演說、朗讀、字音字形、作文、寫字等獎項，教育處今年力邀各語言領域老師協助學子投入競賽集訓，成效相當卓越。

基隆市榮獲9項特優，分別為「國語演說」二信國中部李潔希、「閩南語朗讀」武崙國小簡加諾、基隆女中盧品蓉、「客語朗讀」二信國中部曾竹慧、「太魯閣族語朗讀」武崙國小林家妤，其他另有林幼君等4名教師、社會組人士獲獎。

6年級的林家妤並非原住民學生，當初覺得閩南語和客家語比較普遍，想嘗試看看其他語言，在族語老師梁玉春指導及自身不斷地勤加練習，去年第一次就進軍全國大賽，但完全與得獎無緣，今年對族語更加熟稔及得心應手，謙虛說很不小心的得名。

教育處代理處長陳淑貞說，市府推廣多元語言學習，鼓勵學生不要八股式背誦，讓選手大方說故事，在舞台上盡情做自己，值得一提的是，不管從小居住英國的簡加諾，或是挑選最不熟悉的族語挑戰的林家妤，勇於學習精神讓孩子未來更有競爭力。

(中時 )