肺癌是致死率最高的癌症，近6年來，每年都帶走超過9000人的性命，去年的健保支出更首次突破千億，成為最花錢的癌症。醫師表示，預防肺癌除需遠離空污、油煙等危險因子，也不可輕忽室內污染源。飲食上，則應依據年齡攝取充足的蔬果，以抑制癌細胞的成長。

2004年開始，肺癌死亡率已連續15年蟬聯10大癌症之首，女性癌症方面，更是從1986年開始高居死亡率首位。林口長庚醫院肺腫瘤及內視鏡科主任郭志熙表示，台灣每年新確診肺癌的患者多達1.3萬人。

肺癌的危險因子包括空污、家族史、廚房油煙、抽菸等。北醫胸腔內科主任周百謙表示，廚房油煙產生後，常會殘留在室內的傢俱中，成為被忽略的污染源，而臥室中的細小微粒，也可能透過睡覺時的翻身進入肺部。他呼籲民眾留意家中衛生，可使用吸塵器減少污染物的接觸。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，民眾若需避免肺癌上門，可透過飲食達到防癌效果。蔬果所含的小分子化合物，可調控癌細胞的分裂、阻斷信號通路的傳遞等，進而抑制癌細胞的生長。其中，又以綠色蔬菜的效果最好。

賴基銘表示，一份蔬菜約等同於一碗的份量，一份水果則是一個拳頭大小。兒童每日應攝取3份蔬菜、2份水果；少女及成年女性每日應攝取4份蔬菜、3份水果；少年及成年男性則應攝取5份蔬菜、4份水果。

台灣肺癌學會理事長、北榮胸腔部一般胸腔科主任陳育民提醒民眾，若屬於前述高風險群，且年齡介達50歲以上，建議進行低劑量電腦斷層掃描（LDCT），以利及早診斷及治療。周百謙亦表示，除了LDCT，民眾也應進行氣管內視鏡和肺功能檢查，透過檢查氣管黏膜的癌性病變，才能有效掌握罹癌風險。

陳育民表示，確診肺癌者，若屬於晚期患者，應進行基因檢測，並投以標靶藥物治療。目前第三代ALK標靶藥物已在台灣通過核准，健保亦已通過ROS1標靶藥物的給付，為患者提供治癌新曙光。

(中時 )