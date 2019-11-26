屏東縣南北相距超過百公里，恆春半島因地處偏遠，交通不便，導致公教人員流動率高，影響當地的教育、醫療等品質。屏東縣長潘孟安爭取將恆春半島納入地域加給表支給範圍，預計明年1月1日實施，為恆春半島的公教人員打了針強心劑。

潘孟安表示，他之前在恆春半島擔任民代，常有民眾告訴他，因老師常換人讓學童受教權受損，當時就一直爭取恆春半島公教人員的地域加給，享有更合理的待遇，鼓勵更多人到偏鄉服務，減少流動率，也提升公家機關品質。

在加給獲得行政院支持前，縣府已於2015年訂定《恆春半島地區各機關學校補助員工交通費注意事項》，透過每個月最高補貼3000元交通費，減緩公教人員負擔；明年元旦開始，枋山、車城、滿州及恆春4鄉鎮就納入偏遠地區加給適用範圍。

未來縣府將在恆春半島、枋寮、枋山及來義等地區，興建教師集中宿舍，預計能提供近250名教職員使用，解決教職員住的問題，提高留任意願。

恆春旅遊醫院護理長龔娟玉表示，恆春就像陸地上離島，離市區近百公里，交通耗費的時間與精神，讓許多有熱忱的同事也難以負荷。有了偏遠地區加給，一定能提高同仁留任意願，提升恆春的醫療品質。

(中時 )