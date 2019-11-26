香港社會的混亂情況持續逾5個月，旅遊發展局至今已取消多項大型活動，下月的除夕倒數能否如期舉行，目前仍存變數，不過旅發局表明不希望香港的跨年倒數畫面在全球視線中消失，目前仍會全力籌備。

東網報導，根據旅發局最新數據，10月及本月首10天的訪港旅客人次下跌超過4成，本月首3周跌幅更大，特別是示威者在中文大學及理工大學與警方發生衝突後，個別市場跌幅更逾6成。整體而言，短線巿場旅客跌幅最多，長線巿場則跌約兩成。

旅發局新任總幹事程鼎一上任後首次與媒體茶敍時表示，必須向外國發出訊息，到香港旅遊雖然仍有不便，但並非不安全，旅發局正籌備一項推廣，會結集航空公司、旅行社、商場餐廳等推出旅客及港人均適用的優惠，以吸引他們消費。他指出長途旅客一般會在數個月前計劃行程，故預計訪港長途旅客人數的跌幅會在未來數月持續，不過，若香港回復平靜，不再有大型衝突事故發生，料聖誕期間短途巿場旅客會較快復甦。

至於下月底的跨年倒數活動，將不會有表演環節，亦不會邀請嘉賓出席。程坦言希望可如期舉行，正全力籌備，不希望香港在全球倒數中「消失」，但如屆時香港形勢不好，公眾安全將會是倒數活動取消與否的重要考慮。如警方未有足夠警力協助維持秩序，旅發局或會總動員及邀請民安隊協助。另外，聖誕冬日節將如期舉行，下月11日至明年1月1日期間，中環皇后像廣場會擺放由國際團隊設計的聖誕樹。

此外，明年鼠年是第25屆賀歲花車匯演，而首屆匯演亦是在鼠年舉辦，故別具意義。不過，因應今年情況，花車匯演將由廣東道及彌敦道移師到其他地點，並改以嘉年華形式，在初一至初四舉行，屆時有花車、表演、賀年食物、攤位遊戲等等。程又指出，國際七人欖球賽的主辦單位代表日前已來港視察情況，對香港的評價仍然正面，如香港社會回復平靜，料明年4月會如期在港舉行此項盛事。

(中時 )