台灣優質香蕉進軍日本茨城縣，舉辦外銷封櫃儀式。（潘建志攝）

台灣優質香蕉進軍日本茨城縣，舉辦外銷封櫃儀式。（潘建志攝）

台灣香蕉可望進軍東京奧運！屏東香蕉連續3周共外銷18公噸至日本茨城縣、長野縣等地超市，突破台蕉僅在東京、大阪、名古屋、福岡等大城市銷售現狀。26日舉辦外銷封櫃儀式，農糧署表示，將推動台蕉進軍2020東奧，讓各國選手品嘗。

農糧署月初在日本茨城縣笠間市等地，舉辦「中小學學童營養午餐採用台蕉」活動，除了做為營養午餐水果、讓學生認識台灣及台蕉，也在當地最大連鎖超市同步上市，很快銷售一空，供不應求，日本業者馬上再訂3批次18公噸台蕉。

26日在屏東南州集貨場舉辦「優質外銷秋冬蕉進軍日本茨城縣超市」封櫃儀式，農糧署長胡忠一說，民國60年代台蕉創造年銷日本40萬公噸的佳績，許多日本長輩迄今仍十分懷念台蕉的美好滋味。

他說，近年來台蕉以「高品質」、「新族群」重新定位在日本消費市場的銷售策略，截至10月底外銷已達2715公噸，大多數是銷往日本，較去年同期的1670公噸，成長了6成多，預計全年可達3000噸以上，也拉抬了國內價格。

目前農委會也正推動「台灣優質農漁產品作為2020東京奧運食材」，強化產銷履歷、有機驗證等，希望將台灣農產品納入東奧採購食材範圍，包括高品質的台蕉，讓各國選手與遊客都有機會在奧運品嘗。

(中時 )