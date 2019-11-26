衛生福利部長陳時中呼籲，要「注重保養、多運動、多參與志工活動」，才能使身心靈健康。（張毓翎攝）

衛生福利部長陳時中（左）26日參加朴子醫院日間照顧中心揭牌儀式，並向嘉義鄉親問好。（張毓翎攝）

朴子醫院今日舉行「附設社區長照機構揭牌暨成果發表會」。（張毓翎攝）

衛生福利部長陳時中26日參加朴子醫院日間照顧中心揭牌儀式，他表示，女性平均壽命為84歲、男性為77歲、女性多活7年原因是她們熱心參與社會事物，但「男性懶惰、不保養、不參與社會活動」，因此，日照中心的功用就是讓民眾身心靈健康，自然就活得久。

朴子醫院今日舉行「附設社區長照機構揭牌暨成果發表會」，嘉義縣長翁章梁、朴子醫院院長蔡宗龍、嘉義長庚醫院院長林志鴻等人也前來共襄盛舉，發表會前由院內志工媽媽帶領著現場來賓跳一段活力不老運動健康操。

陳時中表示，剛才的表演者全是女性，國人女性平均壽命為84歲、男性為77歲，每次參加活動的人，女性占8、9成，因此她們每個人氣色都很好，雖女性65歲前，看病次數較男性高、花費也多，不過，男性65歲以後，整體醫療費卻比女性多，還少活7歲！因此要「注重保養、多運動、多參與志工活動」，才能身心靈健康。

蔡宗龍指出，日照中心每日可提供23位個案服務，服務對項包含 65歲以上失能老人、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者、失能身心障礙者，並且提供輕度失能長者及早期失智症者的生活照顧與心智成長之照顧服務。

陳時中也提到，全台日照中心已成立約393間，長照總經費從過去的50億元，今年已編列400億元經費，蔡英文總統近日答應未來會增加到600億元，蔡總統也宣布未來長照方向，是「地方若有需求，中央一定全力支持」，此外，地方也要配合宣導與執行，大家共同做好長照2.0。

(中時 )