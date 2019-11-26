南投縣仁愛國中校長朱珮芬（圖右）帶來同學製作的2020年的版畫作品，致贈張媽媽慈善基金會，由日月光投控集團行政長、張媽媽慈善基金會執行長汪渡村（圖左）代表接受。(財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會提供／王寶兒台北傳真)

南投縣仁愛國中校長朱珮芬身著賽德克族傳統服飾出席放映記者會，她表示仁愛國中學生共135人，是賽德克族的大本營，穿上他們的服飾就是代表學生而來。(王寶兒攝)

旁人小小的鼓勵，也許對部分偏鄉孩子來說，就是能獲得發展機會的關鍵。張媽媽慈善基金會為此積極走訪偏鄉學校，關懷學生，將走訪歷程製為紀錄片，希望讓他們能被大眾看見、也更能體現「城鄉差距」現象。參與拍攝計畫的南投縣仁愛國中校長朱珮芬表示，部落的孩子，能夠早熟的體認現實生活中的困苦，但對於社會環境卻又單純的不可思議，若離開部落就像浮萍一樣，無根無依靠，容易就此放棄未來的多重可能性，希望能夠藉由教育讓現況徹底翻轉，讓部落孩子相信自己有能力，絕對有辦法完成自己的理想。

朱佩芬透露，「我們住在部落的孩子，其實多半沒有自來水，也沒有電，每個家庭都需要到一個固定的定點接水電回家，很多孩子都因此擁有接水電的技能。也有遇過探訪家庭是情況更糟的，真的是家徒四壁、無水無電，家庭經濟狀況也不穩定，未成年的小孩也要去打工，幫民宿換床單、幫遊客指揮交通，賺到的錢就是要貼補家用，你說這樣的環境，要讓他們好好的專注課業，真的太難了，就算是別人也不見得能比他們應對得更好。」

朱佩芬表示，「很多有潛力的孩子，升上高中後離開部落讀書，不但要顧基本生活，還要適應離開家的心情，課業自然而然的就會落後，自暴自棄的回到部落，更容易被嘲笑『不要離開部落就不會這樣了』，如此一來，我們前面的教育做得再好，也容易付諸流水。」

由日月光投控集團董事長張虔生以母親名義所成立的張媽媽慈善基金會，體察偏鄉困境，予以補助金計畫。紀錄片中除可見偏鄉學子對於夢想的期待，也可看見偏鄉學子對於補助金的謹慎規劃，僅在國中便想著要將補助金留到高中做學費使用，或是做為學期午餐費、文具費用。片中所記錄的六所偏鄉校園，也各自帶有不同風情，以原住民歌謠的吟唱作為開場，帶給人無限希望。

日月光投控集團行政長、張媽媽慈善基金會執行長汪渡村表示，國中的孩子是可塑性最強的，藉由資源挹注及教育，讓更多有潛力且有理想的孩子，能夠在逐夢之路上毫無後顧之憂，藉此翻轉人生。

(中時 )