基隆市政府觀銷處於27日發行「把心遺留在忘憂的基隆 百年海港山城之美」專刊，將基隆這座百年海港山城，以閃亮的特色觀光改寫城市記憶，邀請市民來去港邊住一晚，深入探索。（吳康瑋攝）

基隆市政府觀銷處於27日發行「把心遺留在忘憂的基隆 百年海港山城之美」專刊，將基隆這座百年海港山城，以閃亮的特色觀光改寫城市記憶，邀請市民來去港邊住一晚，深入探索。（吳康瑋攝）

基隆市政府觀銷處於27日發行「把心遺留在忘憂的基隆 百年海港山城之美」專刊，將基隆這座百年海港山城，以閃亮的特色觀光改寫城市記憶，邀請市民來去港邊住一晚，深入探索。（吳康瑋攝）

基隆市政府觀銷處於27日發行「把心遺留在忘憂的基隆 百年海港山城之美」專刊，將基隆這座百年海港山城，以閃亮的特色觀光改寫城市記憶，邀請市民來去港邊住一晚，深入探索。（吳康瑋攝）

基隆市政府觀銷處於27日發行「把心遺留在忘憂的基隆 百年海港山城之美」專刊，將基隆這座百年海港山城，以閃亮的特色觀光改寫城市記憶，邀請市民來去港邊住一晚，深入探索。觀銷處處長曾姿雯指出，基隆市府希望未來這本書能以全面免費發放為目標，推廣給在地市民人手一本。

曾姿雯並在26日的記者會上指出，「把心遺留在忘憂的基隆─百年海港山城之美」於27日正式出版、28日在全國千家全家便利超商上架，並發送至300家摩斯門市、100家特色文旅及TOYOTA汽車示中心等地提供免費的閱覽，電子書也將於基隆旅遊網供民眾免費下載，她希望民眾可以透過超級達人的領先帶路，來認識這個細細品味的城市不一樣的一面，蔡阿嘎也指出，「全台灣最棒的豬皮美食，就在基隆！要登高眺望最美的無敵海景，也在基隆！」

現場有記者問市長林右昌「會不會擔心自己出版的介紹美食的書反而沒人買？」林右昌則笑著說，「這本是介紹在地的旅遊書，不衝突」，並指出，他覺得基隆市的出版品越來越精緻，越來越不像政府的出版品，有如雜誌的旅遊書風格，他覺得這是更好的行銷基隆市作品，讓更多懂基隆、喜歡基隆的人來代言，希望讓更多民眾認識基隆，改變過去對基隆「下雨、不好玩」的刻板印象，他也期盼能讓更多外國旅客深刻認識基隆的蛻變，瞭解基隆是好吃好玩又好逛的城市。

(中時 )