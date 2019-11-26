蘆竹國民運動中心26日啟用，桃園市長鄭文燦（中）到場體驗。（甘嘉雯攝）

蘆竹國民運動中心是桃園市首座有無障礙坡道50公尺的室內溫水游泳池。（甘嘉雯攝）

蘆竹國民運動中心26日舉行開幕典禮，桃園市長鄭文燦親臨主持，他表示，這是桃園市11座國民運動中心的第5座，為增加長者運動的機會與頻率，市府未來將興建長青型運動中心，維持長者健康生活；為推廣全民運動，市府也規畫於社會住宅或約500坪公有閒置空間，建置迷你型運動中心。

鄭文燦表示，迷你型運動中心沒有游泳池，也沒有大的球場，但會受到歡迎，「這是第二階段的目標」，會提升使用率，希望可以打造成熱愛運動的城市。

「原來是卡關的案子，好事多磨，一波三折，現在變雙贏的案子！」鄭文燦表示，蘆竹國民運動中心原選址於北區兒童之家（現為南崁兒童藝術村），因需保留的文化歷史建築，他上任後改為現址，建築設計結合「蘆竹」紋理，中庭採空間通風低碳設計，為專業智能運動場館。

「我也有參與設計，一般游泳池是25公尺，但蘆竹是50公尺，可以當比賽場地」，蘆竹國民運動中心是桃園市首座有無障礙坡道50公尺的室內溫水游泳池及標準壁球室，也與科技公司合作，引進智慧科技設備，包括仁寶集團運動智能地墊、宏達電（HTC）VR運動虛擬實境、鴻海集團旗下智聯科技整合運動數據等。

即日起至12月16日止為試營運期間，民眾可免費體驗全館設施及課程，而12月20日起正式營運後，每月最後1個禮拜五作為市民運動日。

(中時 )