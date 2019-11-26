檢警偵辦中市張姓藝品商遭殺害案，主嫌李政達與張姓藝品商因天珠買賣有帳目糾紛，他以交易為名釣出張，暗中卻找蔡等3名少年赴約，狠砍張男、奪走天珠，並載往山區計畫活埋，警循線逮李等4人，查獲電擊棒、圓鍬等凶器，張男送醫不治。檢方26日依殺人等罪聲押4人，法官裁定李姓及蔡姓少年羈押、洪姓少年以5萬元交保，李男部分則漏夜審理。

根據調查，25歲李政達與50歲張姓藝品商是舊識，兩人因天珠買賣、調貨而產生帳目糾紛，李男以買天珠為由，約張男25日到崇德路三段1家茶行的停車場交易，李卻暗地各以5萬元代價找李姓、蔡姓及洪姓等3人少年謀議殺人。

當天由洪姓少年負責租用犯案自小客車，李男及蔡姓、洪姓少年等人開車抵達現場佯裝交易，見張男秀出價值不斐的一批天珠，立即亮出摺疊刀，共同狠砍、重毆張男，李男等將傷重的張男塞進車內，開車載少年等人前往霧峰山區企圖將張活埋。

有民眾目睹鬥毆而報案，警方獲報追緝，在霧峰區產業道路發現犯嫌車輛展開包夾，開車的李男不慎自撞，警方在案發後1小時逮捕涉案4嫌，並在車內起獲圓鍬、童軍繩、手套、摺疊刀及電擊棒等犯案工具，而張男經送醫不治。

檢警26日會同法醫相驗，發現張男傷勢集中頭部及頸部，疑因失血過失死亡，檢警研判李男等4人是預謀殺人，依殺人等罪向法院聲押。檢方表示，至於張男確切死因，尚待進一步解剖，才能釐清案情。

(中時 )